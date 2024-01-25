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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

        Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 18:04 Güncelleme: 25.01.2024 - 18:15
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli N.Ç.'nin ilçedeki evinde uyuşturucu ve silah bulunduğu bilgisine ulaşılması üzerine operasyon düzenlendi.

        Yapılan operasyonda, 110 gram kubar esrar, 20 sentetik ecza hap, uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 av tüfeği fişeği, 91 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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