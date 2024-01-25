Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli N.Ç.'nin ilçedeki evinde uyuşturucu ve silah bulunduğu bilgisine ulaşılması üzerine operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda, 110 gram kubar esrar, 20 sentetik ecza hap, uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 av tüfeği fişeği, 91 tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için jandarmaya götürüldü.
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