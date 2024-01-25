Samsun'da 102 kesici alet satılmadan ele geçirildi

Havza'da polis ekiplerince yapılan operasyonda 102 kesici alet satılmadan ele geçirildi.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye faaliyetleri kapsamında internet üzerinden kesici alet satışı yapıldığı yönündeki bilgi üzerine bir iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, çeşitli ebatlarda satılmak üzere olan toplam 102 kesici alet ele geçirildi.

İş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.