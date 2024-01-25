Stat:Yeni19 Mayıs

Hakemler: Çağdaş Altay, Bahtiyar Birinci, Candaş Elbil

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Alim Öztürk, Fofana, Emre Kılınç, Tait, Bola, Zeki Yavru, Holse, Satka, Taylan Antalyalı, Ercan Kara

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Attamah, Kolovetsios, Cardoso, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Mane, Carole, Ramazan Civelek, Aylton, Ackah

Gol: Dk. 11 Zeki Yavru (Yılport Samsunspor),

SAMSUN

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