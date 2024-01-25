Stat:Yeni19 Mayıs

Hakemler: Çağdaş Altay, Bahtiyar Birinci, Candaş Elbil

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Alim Öztürk, Fofana (Dk. 61 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç (Dk. 61 Muhammed Gümüşkaya), Tait (Dk. 80 Osman Çelik), Bola, Zeki Yavru (Dk. 70 Haluk Mustafa Tan), Holse, Satka, Taylan Antalyalı (Dk. 70 Benasser), Ercan Kara

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Attamah, Kolovetsios, Cardoso, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Mane (Dk. 76 Hayrullah Erkip), Carole, Ramazan Civelek (Dk. 60 Hasan Ali Kaldırım), Aylton, Ackah (Dk. 60 Ali Karimi)

Goller: Dk. 11 Zeki Yavru, Dk. 57 Ercan Kara (Yılport Samsunspor)

SAMSUN

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