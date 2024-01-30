Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalarda, nitelikli cinsel saldırı, hakaret, basit yaralama ve uyuşturucu kullanma suçundan aranması bulunan hükümlülerin de aralarında bulunduğu 27 kişi yakalandı.

Operasyonlarda 6 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 19 kesici alet ele geçirildi.