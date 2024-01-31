OMÜ Rektörü Ünal Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'ı ziyaret etti Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın'ı ziyaret ettiği bildirildi.

​​​​​​​OMÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Ankara'da temaslarda bulunan OMÜ Rektörü Ünal'ın Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı ziyaret ettiği belirtildi.

Memur-Sen Genel Merkezinde gerçekleştirilen görüşmede, sendikal çalışmalar ile bu yöndeki görüş ve öneriler ele alındı.

Genel Başkan Yalçın'a teşekkürlerini sunan Rektör Ünal, kurumlar arası işbirliğine önem verdiklerini, kamusal yararı ve çalışanların haklarını önceleyerek faaliyetlerini sürdüreceklerini kaydetti.