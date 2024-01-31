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        Gençlik ve Spor Bakanlığının Samsun'daki tematik kış kampı başladı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce (KYGM) bu yıl 8'incisi hayata geçirilen Tematik Kış Kampları kapsamında, Samsun'da "aktivist ve gönüllülük kampı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 13:46 Güncelleme: 31.01.2024 - 13:46
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        Gençlik ve Spor Bakanlığının Samsun'daki tematik kış kampı başladı
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce (KYGM) bu yıl 8'incisi hayata geçirilen Tematik Kış Kampları kapsamında, Samsun'da "aktivist ve gönüllülük kampı" düzenlendi.

        Türkiye'nin 10 ilinden Samsun'daki 19 Mayıs Gençlik Kampı'na gelen öğrenciler, İlkadım Bowling Salonu ve İlkadım Buz Spor Salonu'nda spor yaptı.

        Bazı öğrenciler bowling oynarken bazıları ise buz pateni yapmayı tercih etti.

        Gençler arasında dostluk ve dayanışma duygularının pekiştirildiği kampta, eğlencenin yanı sıra düzenlenen çeşitli aktivitelerle de öğrencilerin sosyal becerileri geliştiriliyor.

        Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, öğrencileri en iyi şartlarda ağırladıklarını belirterek, kampın verimli geçtiğini dile getirdi.

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