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        Havza'da ekmek fırınlarına gramaj ve hijyen denetimi yapıldı

        Samsun'un Havza ilçesinde fırınlara yönelik gramaj, fiyat tarifesi, ruhsat ve hijyen denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 11:33 Güncelleme: 31.01.2024 - 11:57
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        Havza'da ekmek fırınlarına gramaj ve hijyen denetimi yapıldı
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        Samsun'un Havza ilçesinde fırınlara yönelik gramaj, fiyat tarifesi, ruhsat ve hijyen denetimi gerçekleştirildi.

        Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 ekmek fırınında gramaj ve hijyen denetimi ve ruhsat kontrolleri yapıldı.

        İmalathanelerde sağlık kuralına uyulup uyulmadığını da kontrol eden ekipler, un depolarını da inceledi.

        Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, yaptığı açıklamada, gıda üretiminde halk sağlığı ve gramaj konusunda hassasiyet gösteren işletmelere teşekkür etti.

        Denetimlerin amacının temel gıda ekmeğin sağlıklı şekilde halka sunulması olduğunu belirten Özdemir, "Özellikle hijyen ve gramaj konusunda çok hassasız. Bu konuda vatandaşlarımızın taleplerini ve şikayetlerini de dikkate alıyoruz. Zabıta ekiplerimiz 7 gün 24 saat halkımızın hizmetindedir. Önceliğimiz halkımızın sağlığını korumak ve verdikleri paranın karşılığını almalarıdır." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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