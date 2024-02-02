Bafra'da Şehit Ramis İleri Üst Geçidindeki asansör hizmete sunuldu

Samsun'un Bafra ilçesinde vatandaşın yoğun olarak kullandığı Şehit Ramis İleri Üst Geçidinde asansör çalışmaları tamamlandı.

İlçe Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Tofaş Kavşağının yapılmasının ardından ilçe merkezindeki trafik yoğunluğunun hafiflediğini belirtti.

Yolun karşısına geçmeye çalışanların zorluk yaşadığını vurgulayan Kılıç, "Karayolları ile yaptığımız görüşmede, asansörün belediye tarafından yapılması gerektiğini dile getirdiler. Biz de gelen talebi memnuniyetle kabul ettik. Giriş ve çıkış olacak şekilde her iki tarafa asansör yaptırdık. Vatandaşımızın hizmetine sunduk." ifadesini kullandı.

Karayolları yetkilileriyle yeni bir üst geçit yapılması için görüştüklerini aktaran Kılıç, mevcut köprünün ilerisinde bir başka asansörlü üst geçit yaparak Samsun-Sinop karayolunda trafik kazalarının önüne geçmeyi amaçladıklarını kaydetti.