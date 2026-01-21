Samsun'da bandrolsüz tütün ürünleri ele geçirildi

Samsun'un Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bandrolsüz tütün ürünleri ele geçirildi. Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda bir iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 9 bin içi tütün doldurulmuş makaron ile 5 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

