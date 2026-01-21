Samsun'da uyuşturucudan 12,5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen E.K.'nın adresi belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

