Samsun'da karla kaplanan 1650 rakımlı Dürtmen Dağı dronla görüntülendi

Samsun’un Alaçam ilçesine bağlı, 1650 metre rakımlı Dürtmen Dağı'nda etkili olan kar yağışının ardından ortaya çıkan manzaralar, dronla kaydedildi. İlçe merkezine yaklaşık 33 kilometre uzaklıkta bulunan Dürtmen Dağı'nda kar yağışı sonrası oluşan beyaz örtü, doğayla bütünleşen görsel şölen oluşturdu. Yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışıyla ormanlar beyaza büründü. Dron ile kaydedilen görüntüde, karla kaplı dağın zirvesi ve çevresindeki doğal alanların güzelliği görülüyor.

