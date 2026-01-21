Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        TDV'den Havza Kaymakamı Ayvat'a ziyaret

        Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Zekat ve Bağış İlişkileri Müdürlüğü Kıdemli Zekat İşlemleri uzmanları Cihat Hülagü ve Muhammed Atıf Kaya ile Havza Müftüsü Cemil Alıcı, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 15:36 Güncelleme: 21.01.2026 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        TDV'den Havza Kaymakamı Ayvat'a ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Zekat ve Bağış İlişkileri Müdürlüğü Kıdemli Zekat İşlemleri uzmanları Cihat Hülagü ve Muhammed Atıf Kaya ile Havza Müftüsü Cemil Alıcı, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat'ı ziyaret etti.

        Ziyarette Alıcı, inşaları devam eden Havza Hafızlık Kur'an Kursu ve müftülük binaları hakkında Ayvat'a bilgi vererek, desteğinden ötürü teşekkür etti.

        Ayvat, Havza Hafızlık Kur'an Kursu ve müftülük binalarının önemli eserler olduğunu dile getirerek, "Bu eser bir sadaka-i cariyedir. Havza, yardım kültürü açısından çok şanslı. Devlet millet iş birliği ile bu eserler kısa sürede hizmete girecektir." dedi.

        Ziyaretin sonunda Hülagü ve Kaya, Ayvat’a desteklerinden dolayı Diyanet İşleri Başkanlığı yayını olan "Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri" kitap setini hediye etti.

        Ziyaretin ardından Alıcı, Hülagü ve Kaya, ilçedeki hayırseverleri ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim hediye etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Belediye otobüsünde dehşet kamerada! Öldüresiye darp etti!
        Belediye otobüsünde dehşet kamerada! Öldüresiye darp etti!
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Tedesco: Mücadele edeceğiz
        Tedesco: Mücadele edeceğiz
        Rutte: Grönland sorununu çözmek için perde arkasında çalışıyorum
        Rutte: Grönland sorununu çözmek için perde arkasında çalışıyorum
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

        Benzer Haberler

        Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
        Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
        Otobüste 'ters baktınız' deyip, 2 kişinin boynuna bıçak dayayan üniversitel...
        Otobüste 'ters baktınız' deyip, 2 kişinin boynuna bıçak dayayan üniversitel...
        Lise öğrencisinin boynuna bıçak dayayan üniversite öğrencisi tutuklandı
        Lise öğrencisinin boynuna bıçak dayayan üniversite öğrencisi tutuklandı
        Canik Belediyesi öğrencileri Çanakkale gezisine göndermeyi sürdürüyor
        Canik Belediyesi öğrencileri Çanakkale gezisine göndermeyi sürdürüyor
        Havza'da sel ve taşkınları önleme çalışmaları kapsamında iş yerlerinin yıkı...
        Havza'da sel ve taşkınları önleme çalışmaları kapsamında iş yerlerinin yıkı...
        Samsun'da bilimle dolu yarıyıl tatili
        Samsun'da bilimle dolu yarıyıl tatili