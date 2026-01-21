Habertürk
        Canik Belediyesi öğrencileri Çanakkale gezisine göndermeyi sürdürüyor

        Canik Belediyesi öğrencileri Çanakkale gezisine göndermeyi sürdürüyor

        Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canikli Gençler Ecdadın İzinde Projesi" kapsamında ilçedeki tüm 12. sınıf öğrencilerini Çanakkale ile buluşturmaya devam ettiklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 14:44 Güncelleme: 21.01.2026 - 14:44
        
        

        Üç yılı aşkın süredir devam eden "Canikli Gençler Ecdadın İzinde Projesi" ile ilçedeki 12. sınıf öğrencilerinin tamamını Çanakkale'ye gönderdiklerini belirten Sandıkçı, öğrencilerin Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nı rehberler eşliğinde ziyaret ederek tarihi yerinde görme imkanı bulduklarını anlattı.

        Yıl boyunca milli ve manevi değerler temalı birçok proje ve etkinlik gerçekleştirdiklerini aktaran Sandıkçı, şunları kaydetti:

        "Projemiz sadece bir gezi değil, gençlerimizin vatan kalbinin attığı Çanakkale'yi yerinde gördüğü, tarihimizin dönüm noktalarından biriyle manevi bağ kurduğu bir yolculuktur. 2025-2026 eğitim öğretim yılının 26'ncı öğrenci kafilesini Canik'ten Çanakkale'ye uğurladık. Proje kapsamında, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini kaleme aldıkları mektuplar da derlenecek. Canik'te milli ve manevi duyguları güçlü, rol model nesiller yetiştirme gayesiyle çalışmaya ve yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

