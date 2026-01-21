Samsun ve Sinop'ta TKDK geçen yıl 61 proje için 123 milyon lira hibe ödemesi yaptı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) Samsun ve Sinop'ta geçen yıl 61 proje için 123 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirdiği bildirildi.



TKDK Samsun Sinop Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye-Avrupa Birliği eş finansmanıyla yürütülen IPARD Programı ile uygulanmaya başlandığı 2011'den bugüne rekabet gücü yüksek, en yeni teknolojileri kullanan işletmelerin sayısının artmasında ciddi destek sağlandığı belirtildi.



Türkiye genelinde 2023 yılı sonuna kadar 42 ilde hizmet veren kurumun 2024 yılı itibarıyla 39 ilde kurduğu irtibat ofisleriyle IPARD Programı'nı ülke geneline yaygınlaştırdığı aktarılan açıklamada, bu kapsamda Sinop'un Samsun İl Koordinatörlüğü sorumluluk sahasına dahil edildiğine işaret edildi.



TKDK Samsun Sinop Koordinatörlüğü tarafından 2025 yılında yatırım tutarı 245 milyon lira olan 61 projeye 123 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, "2025 yılında Samsun'da Tekkeköy Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) süt işleme tesisi, Ladik ilçesinde büyükbaş besi çiftliği, Bafra Sera İhtisas OSB'de gül serası, Bafra ilçesinde çeltik kurutma sistemi, Çarşamba ilçesinde fındık işleme tesisi modernizasyonu, Atakum, Terme ve Çarşamba ilçelerinde arıcılık projeleri, Asarcık, Havza, Kavak ve Ladik ilçelerinde ise toplam 41 yem bitkisi üretimi kapsamında tarımsal makine ekipman projesi desteklenmiştir. Sinop'ta da tamamı Merkez OSB'de olmak üzere 2 su ürünleri işleme tesisi modernizasyonu ile güneş enerji santrali olmak üzere 3 proje için hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.



Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması (LEADER Yaklaşımı) kapsamında 2025 yılında Samsun'dan 8, Sinop'tan da 1 olmak üzere 9 yerel eylem grubunun (YEG) desteklenmeye hak kazandığı belirtilen açıklamada, 2026-2030 yılları için toplam 128 milyon liralık bütçe tahsis edildiği, paydaş katkılarıyla LEADER vasıtasıyla yerelde en az 150 milyon liralık kaynağın oluşacağının öngörüldüğüne vurgu yapıldı.





TKDK Samsun Sinop Koordinatörlüğünün bölgede desteklediği proje sayısının bugüne kadar 1568'e ulaştığı vurgulanan açıklamada, şu bilgiler verildi:



"Bu sayede bölgede yapılan yatırım miktarı deflatörlü olarak 4 milyar lirayı geçmiştir. Bölgenin kırsal kalkınmasına önemli etkileri olan TKDK destekleri 2026 yılında da devam edecek olup, IPARD-III Programı çağrı takviminin şubat ayı içinde açıklanması planlanmaktadır. 2026 yılı proje çağrıları, bölgemiz için önemli bir fırsattır. Başta pozitif ayrımcılık yaptığımız kadınlarımız, gençlerimiz ve üretici örgütlerimiz olmak üzere IPARD Programı'nda belirlenen sektörlere yatırım yapmak isteyen müteşebbislerin detaylı bilgi almak için TKDK Samsun Sinop Koordinatörlüğüyle iletişime geçmeleri önem taşımaktadır."







