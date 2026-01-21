Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun ve Sinop'ta TKDK geçen yıl 61 proje için 123 milyon lira hibe ödemesi yaptı

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) Samsun ve Sinop'ta geçen yıl 61 proje için 123 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirdiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 12:43 Güncelleme: 21.01.2026 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun ve Sinop'ta TKDK geçen yıl 61 proje için 123 milyon lira hibe ödemesi yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) Samsun ve Sinop'ta geçen yıl 61 proje için 123 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirdiği bildirildi.

        TKDK Samsun Sinop Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye-Avrupa Birliği eş finansmanıyla yürütülen IPARD Programı ile uygulanmaya başlandığı 2011'den bugüne rekabet gücü yüksek, en yeni teknolojileri kullanan işletmelerin sayısının artmasında ciddi destek sağlandığı belirtildi.

        Türkiye genelinde 2023 yılı sonuna kadar 42 ilde hizmet veren kurumun 2024 yılı itibarıyla 39 ilde kurduğu irtibat ofisleriyle IPARD Programı'nı ülke geneline yaygınlaştırdığı aktarılan açıklamada, bu kapsamda Sinop'un Samsun İl Koordinatörlüğü sorumluluk sahasına dahil edildiğine işaret edildi.

        TKDK Samsun Sinop Koordinatörlüğü tarafından 2025 yılında yatırım tutarı 245 milyon lira olan 61 projeye 123 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, "2025 yılında Samsun'da Tekkeköy Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) süt işleme tesisi, Ladik ilçesinde büyükbaş besi çiftliği, Bafra Sera İhtisas OSB'de gül serası, Bafra ilçesinde çeltik kurutma sistemi, Çarşamba ilçesinde fındık işleme tesisi modernizasyonu, Atakum, Terme ve Çarşamba ilçelerinde arıcılık projeleri, Asarcık, Havza, Kavak ve Ladik ilçelerinde ise toplam 41 yem bitkisi üretimi kapsamında tarımsal makine ekipman projesi desteklenmiştir. Sinop'ta da tamamı Merkez OSB'de olmak üzere 2 su ürünleri işleme tesisi modernizasyonu ile güneş enerji santrali olmak üzere 3 proje için hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması (LEADER Yaklaşımı) kapsamında 2025 yılında Samsun'dan 8, Sinop'tan da 1 olmak üzere 9 yerel eylem grubunun (YEG) desteklenmeye hak kazandığı belirtilen açıklamada, 2026-2030 yılları için toplam 128 milyon liralık bütçe tahsis edildiği, paydaş katkılarıyla LEADER vasıtasıyla yerelde en az 150 milyon liralık kaynağın oluşacağının öngörüldüğüne vurgu yapıldı.


        TKDK Samsun Sinop Koordinatörlüğünün bölgede desteklediği proje sayısının bugüne kadar 1568'e ulaştığı vurgulanan açıklamada, şu bilgiler verildi:

        "Bu sayede bölgede yapılan yatırım miktarı deflatörlü olarak 4 milyar lirayı geçmiştir. Bölgenin kırsal kalkınmasına önemli etkileri olan TKDK destekleri 2026 yılında da devam edecek olup, IPARD-III Programı çağrı takviminin şubat ayı içinde açıklanması planlanmaktadır. 2026 yılı proje çağrıları, bölgemiz için önemli bir fırsattır. Başta pozitif ayrımcılık yaptığımız kadınlarımız, gençlerimiz ve üretici örgütlerimiz olmak üzere IPARD Programı'nda belirlenen sektörlere yatırım yapmak isteyen müteşebbislerin detaylı bilgi almak için TKDK Samsun Sinop Koordinatörlüğüyle iletişime geçmeleri önem taşımaktadır."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Altında rekor sürüyor
        Altında rekor sürüyor
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!

        Benzer Haberler

        Halk otobüsünde lise öğrencisinin boynuna bıçak dayayan üniversite öğrencis...
        Halk otobüsünde lise öğrencisinin boynuna bıçak dayayan üniversite öğrencis...
        Samsun'da 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
        Samsun'da 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
        Verem hâlâ ölümcül olabilir
        Verem hâlâ ölümcül olabilir
        Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Samsun'da 320 bin kaçak makaron ele geçirildi
        Samsun'da 320 bin kaçak makaron ele geçirildi
        Samsun'da "Bağımlılıkla Mücadelede Manevi ve Toplumsal Rehberlik Projesi" s...
        Samsun'da "Bağımlılıkla Mücadelede Manevi ve Toplumsal Rehberlik Projesi" s...