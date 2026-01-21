Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Samsun'un Alaçam ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Madenler Mahallesi'nde Senai Mete'nin (58) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, traktörün altında kalan Mete'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

