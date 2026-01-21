Habertürk
Habertürk
        Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 12:10 Güncelleme: 21.01.2026 - 12:10
        Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Samsun'un Alaçam ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Madenler Mahallesi'nde Senai Mete'nin (58) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, traktörün altında kalan Mete'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.



