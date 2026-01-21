Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da 320 bin kaçak makaron ele geçirildi

        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 320 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 130 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 11:48 Güncelleme: 21.01.2026 - 11:48
        Samsun'da 320 bin kaçak makaron ele geçirildi
        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Çarşamba ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada 40 bini dolu olmak üzere 320 bin makaron, 130 kilogram kaçak tütün ve elektrikli otomatik sigara sarma makinası ele geçirildi.

        Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.



