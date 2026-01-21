Habertürk
        Samsun'da Yeşilay'dan "Bağımsız Gençlik Ara Tatilde" etkinliği

        Yeşilay Samsun Şubesi tarafından "Bağımsız Gençlik Ara Tatilde" programı kapsamında Ladik'e gezi düzenlendi.

        Giriş: 21.01.2026 - 08:58 Güncelleme: 21.01.2026 - 09:01
        Samsun'da Yeşilay'dan "Bağımsız Gençlik Ara Tatilde" etkinliği
        Yeşilay Samsun Şubesi tarafından "Bağımsız Gençlik Ara Tatilde" programı kapsamında Ladik'e gezi düzenlendi.

        Genç Yeşilay Lise Komisyonu ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Petek Gençlik iş birliğiyle 26 lise öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, ahşap açık hava müzesi olan Ladik Ambarköy Açık Hava Müzesi ziyaret edildi.

        Daha sonra Ladik Akdağ Doğa ve İzcilik Kampı'nda bir araya gelen gönüllüler, sporun bağımlılıklarla mücadeledeki rolüne dikkat çekti.


        Etkinlik kapsamında gençler, Akdağ Kayak Tesisleri'nde kayak, kızak ve çeşitli kış aktivitelerine katıldı.



