        Samsun Haberleri

        Samsun'da 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 12:12 Güncelleme: 21.01.2026 - 12:12
        Samsun'da 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


        Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ruhsatsız silahla mücadele kapsamında yürütülen çalışma çerçevesinde operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 4 kişinin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.




