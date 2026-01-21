Samsun'da 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ruhsatsız silahla mücadele kapsamında yürütülen çalışma çerçevesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişinin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.