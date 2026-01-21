Havza'da sel ve taşkınları önleme çalışmaları kapsamında iş yerlerinin yıkımı başladı

Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        

        Samsun'un Havza ilçesinde sel ve taşkınları önleme çalışmaları kapsamında Hacı Osman Deresi üzerinde bulunan ve tahliyesi yapılan ilk iş yeri yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 14:11 Güncelleme: 21.01.2026 - 14:15
        
        Samsun'un Havza ilçesinde sel ve taşkınları önleme çalışmaları kapsamında Hacı Osman Deresi üzerinde bulunan ve tahliyesi yapılan ilk iş yeri yıkıldı.

        Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca yapımı tamamlanan iş yerlerinin sahiplerinin çekilen kura ile belirlenmesinin ardından, dere üzerinde bulunan 52 iş yerinden 22'sinin tahliyesi gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda tahliyesi yapılan iki katlı iş yerinin yıkımı, Havza Belediyesi ekipleri tarafından yapıldı.

        İş yerlerinin yıkım çalışmalarının tamamlanmansın ardından Hacı Osman Deresi'nin üzeri Devlet Su İşleri tarafından açılarak ıslah çalışması yürütülecek.

        Bu kapsamda taşınacak iş yerlerine karşılık Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca 3 bin 500 metrekare alanda iki blok halinde inşa edilen 56 iş yerinin hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla kura çekilişi yapılmıştı.

        Hacıosman Deresi'nin 1998'de taşması sonucu yaşanan sel felaketinde yaklaşık 500 ev ve iş yeri zarar görmüştü.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

