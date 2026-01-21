Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

        Samsun'un İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 16:50 Güncelleme: 21.01.2026 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.


        Operasyonlarda 41,66 gram uyuşturucu madde, 20 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu, 3 bin 543 sentetik ecza hapı, hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanım aparatı ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Donald Trump, Davos Zirvesi'nde konuşuyor
        ABD Başkanı Donald Trump, Davos Zirvesi'nde konuşuyor
        Kocaeli’de belediye otobüsü kaza yaptı
        Kocaeli’de belediye otobüsü kaza yaptı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Belediye otobüsünde dehşet kamerada! Öldüresiye darp etti!
        Belediye otobüsünde dehşet kamerada! Öldüresiye darp etti!
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Tedesco: Mücadele edeceğiz
        Tedesco: Mücadele edeceğiz
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

        Benzer Haberler

        Kıbrıs Gazisi 73 yaşında son yolculuğuna uğurlandı
        Kıbrıs Gazisi 73 yaşında son yolculuğuna uğurlandı
        Samsun'da uyuşturucudan 12,5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Samsun'da uyuşturucudan 12,5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Endometriozis her yaşta görülebilir
        Endometriozis her yaşta görülebilir
        Samsun'da karla kaplanan 1650 rakımlı Dürtmen Dağı dronla görüntülendi
        Samsun'da karla kaplanan 1650 rakımlı Dürtmen Dağı dronla görüntülendi
        TDV'den Havza Kaymakamı Ayvat'a ziyaret
        TDV'den Havza Kaymakamı Ayvat'a ziyaret
        Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
        Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı