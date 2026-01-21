Samsun'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İ.C. idaresindeki 55 AGL 539 plakalı otomobil, Salıpazarı-Çarşamba kara yolu Tepealtı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü İ.C. ile araçta bulunan F.C. ve K.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

