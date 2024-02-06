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        Çarşamba Belediyesi, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda stant açacak

        Çarşamba Belediyesi, İstanbul'da düzenlenecek 27'nci Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda ilçenin tanıtımı için stant kuracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 09:45 Güncelleme: 06.02.2024 - 09:45
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        Çarşamba Belediyesi, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda stant açacak
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        Çarşamba Belediyesi, İstanbul'da düzenlenecek 27'nci Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda ilçenin tanıtımı için stant kuracak.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çarşamba Belediyesi, 6-9 Şubat tarihleri arasında İstanbul Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek Uluslararası 2024 Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMİTT) Samsun Valiliği öncülüğünde yerini alacak.

        Çarşamba Belediyesi, fuarda Çarşamba'nın kültürel değerleri ile turizm potansiyelini sergileyecek. Kurulacak stantta Çarşamba'nın coğrafi işaretli ürünlerinin yanı sıra ilçenin simgeleri de yer alacak.

        Fuarda Çarşamba keşkeği, pidesi, kıvratma, kırçan gibi yöresel lezzetler ziyaretçilerle buluşturulacak. 110 ülkeden katılımcıların yer alacağı EMITT 2024 Fuarı'nda Çarşamba Belediyesi, ilçenin doğa, gastronomi, kültürel değerleri ile turizm destinasyonlarını tanıtacak.

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