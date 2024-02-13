Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 15 Şubat'ta Samsun'a gelecek

AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Şubat'ta partisinin mitingi için Samsun'a geleceğini bildirdi.

Köse, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere az bir süre kaldığına işaret etti.

Seçimden seçime sahaya çıkarak çalışmalar yapan bir parti olmadıklarını, yılın 365 günü faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Köse, "Şu anda tam manasıyla artık propaganda sürecinin içindeyiz ve seçim atmosferinin oluştuğu bir dönemdeyiz. Bizler en son 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı'mızı ağırlamıştık. O gün hakikaten Samsun tarihi bir gün yaşadı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Şubat'ta kentte olacağını dile getiren Köse,"Cumhurbaşkanı'mıza sevdalı Samsunlu hemşehrilerimizi Cumhuriyet Meydanı'na akın akın bekliyoruz inşallah." ifadesini kullandı.

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Halit Doğan ise mitingin yoğun bir katılımla gerçekleştireceğine inandıklarını söyledi.