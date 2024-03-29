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        Havza Kaymakamı Ayvat, belediye başkan adayları ile bir araya geldi

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde belediye başkan adayları ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 13:37 Güncelleme: 29.03.2024 - 13:37
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        Havza Kaymakamı Ayvat, belediye başkan adayları ile bir araya geldi
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        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde belediye başkan adayları ile bir araya geldi.

        Havza Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı ile seçim güvenliği ve yasakları ele alındı.

        Ayvat, Yüksek Seçim Kurulunun belirlediği seçim takvimin işlemeye devam ettiğini, bugüne kadar Havza'da herhangi olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

        Tüm adaylara başarılar dileyen Ayvat, "Adaylar ile bugüne kadar hiçbir sorun yaşanmadı. Havza’da güzel bir seçim atmosferi hakim ve seçimi sorunsuz şekilde geçirmemiz gerekiyor. Kalan kısa sürede sakinliğimizi ve birbirimize saygımızı korumamız önemli. Bu bir seçim ve nihayetinde bir kazanan olacak. Lütfen sevincimizi abartmadan yaşayalım. Havza iyi şeyleri hak eden, köklü mirasıyla kadim bir şehirdir. 31 Mart akşamı Havza için hayırlısı ne ise onun olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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