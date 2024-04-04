Samsun'da Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi

1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası kapsamında Tekkeköy İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından etkinlik gerçekleştirildi.

Kanserle mücadelenin önemine dikkati çekmek ve bilgilendirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerde kanser belirtileri, korunma yolları ve tarama programları hakkında seminerler düzenlendi.

Kanserin önlenebilir ve erken teşhis ile tedavi edilebilir bir hastalık olduğu anlatılan seminerlerde bilgi eksikliği, korku ve ihmal gibi nedenlerle tanı geciktiğinde tedavi sürecinin zorlaştığı vurgulandı.