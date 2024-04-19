Yakakent'te bir ikamette ruhsatsız 2 silah ele geçirildi

Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Burada yapılan aramada ruhsatsız tabanca, tabanca şarjörü, 195 tabanca fişeği, kurusıkı tabanca ve 25 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bir ikamete operasyon düzenledi.

Samsun'un Yakakent ilçesinde bir ikamette 2 silah ile mermiler ele geçirildi.

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