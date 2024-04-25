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        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 10:55 Güncelleme: 25.04.2024 - 10:57
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        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Tekkeköy ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, aldıkları istihbaratı değerlendirerek Ş.Ö. ve B.A.Ö'nün ikametlerine operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada 23 adet kenevir bitkisi, 2,5 gram kubar esrar, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet namlusu açılmış kurusıkıdan dönme tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

        Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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