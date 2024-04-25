Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Tekkeköy ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, aldıkları istihbaratı değerlendirerek Ş.Ö. ve B.A.Ö'nün ikametlerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 23 adet kenevir bitkisi, 2,5 gram kubar esrar, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet namlusu açılmış kurusıkıdan dönme tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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