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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal'dan 19 Mayıs Belediye Başkanı Topaloğlu'na ziyaret

        MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 13:08 Güncelleme: 02.05.2024 - 13:10
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal'dan 19 Mayıs Belediye Başkanı Topaloğlu'na ziyaret
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu ziyaret etti.

        Topsakal, yeniden 19 Mayıs Belediye Başkanlığına seçilen Topaloğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Topaloğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Ziyarete MHP İl Başkanı Burhan Mucur, 19 Mayıs İlçe Başkanı Mustafa Selçuk ile partililer de katıldı.

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