MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal'dan 19 Mayıs Belediye Başkanı Topaloğlu'na ziyaret
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu ziyaret etti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu ziyaret etti.
Topsakal, yeniden 19 Mayıs Belediye Başkanlığına seçilen Topaloğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Topaloğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ziyarete MHP İl Başkanı Burhan Mucur, 19 Mayıs İlçe Başkanı Mustafa Selçuk ile partililer de katıldı.
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