MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal'dan 19 Mayıs Belediye Başkanı Topaloğlu'na ziyaret

Ziyarete MHP İl Başkanı Burhan Mucur, 19 Mayıs İlçe Başkanı Mustafa Selçuk ile partililer de katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu ziyaret etti.

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