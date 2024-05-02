Havza'da öğrencilere siber suçlar anlatıldı

Seminerde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlar tarafından SİBERAY Projesi, ulusal ve uluslararası platformda siber güvenlik, teknoloji ve güvenli internet kullanımı, yasadışı bahis, dijital okuryazarlık, teknoloji bağımlılığı, sosyal medya kullanımı ve siber zorbalık konularında 450 öğrenciye bilgi verildi.

Samsun'un Havza ilçesinde lise 9 ve 10. sınıf öğrencilerine yönelik siber farkındalık ve güvenli internet konulu seminer düzenlendi.

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