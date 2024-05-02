Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza'da öğrencilere siber suçlar anlatıldı

        Samsun'un Havza ilçesinde lise 9 ve 10. sınıf öğrencilerine yönelik siber farkındalık ve güvenli internet konulu seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 11:48 Güncelleme: 02.05.2024 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza'da öğrencilere siber suçlar anlatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Havza ilçesinde lise 9 ve 10. sınıf öğrencilerine yönelik siber farkındalık ve güvenli internet konulu seminer düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, SİBERAY Projesi kapsamında Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde, lise 9 ve 10. sınıf öğrencilerine yönelik seminer düzenledi.

        Seminerde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlar tarafından SİBERAY Projesi, ulusal ve uluslararası platformda siber güvenlik, teknoloji ve güvenli internet kullanımı, yasadışı bahis, dijital okuryazarlık, teknoloji bağımlılığı, sosyal medya kullanımı ve siber zorbalık konularında 450 öğrenciye bilgi verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Polisi şehit eden motosikletli için istenen ceza belli oldu!
        Polisi şehit eden motosikletli için istenen ceza belli oldu!
        ABD polisi korkunç cinayeti araştırıyor
        ABD polisi korkunç cinayeti araştırıyor
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Premier Lig devleri peşinde!
        Premier Lig devleri peşinde!
        OECD'den Türkiye için enflasyon ve büyüme tahminleri
        OECD'den Türkiye için enflasyon ve büyüme tahminleri
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Gözler sportif direktörde!
        Gözler sportif direktörde!
        Komanda bıçaklı katil! Tanımadığı kişiyi öldürdü
        Komanda bıçaklı katil! Tanımadığı kişiyi öldürdü
        1 Mayıs gözaltılarıyla ilgili önemli açıklama!
        1 Mayıs gözaltılarıyla ilgili önemli açıklama!
        Aşk iddialarına yanıt
        Aşk iddialarına yanıt
        Gesi Bağları SİT alanı ilan ediliyor
        Gesi Bağları SİT alanı ilan ediliyor
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        ABD'deki Gazze protestolarında gerilim tırmanıyor
        ABD'deki Gazze protestolarında gerilim tırmanıyor
        Et arttı, süt azaldı
        Et arttı, süt azaldı
        Ebeveynlerin tercihi değişti
        Ebeveynlerin tercihi değişti
        Kutup denizlerindeki balıklar neden donmaz?
        Kutup denizlerindeki balıklar neden donmaz?
        Koltuğa sigortasız oturuyoruz
        Koltuğa sigortasız oturuyoruz

        Benzer Haberler

        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldatan kocaya 1 milyon lira t...
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldatan kocaya 1 milyon lira t...
        Samsun'da yol verme kavgasında tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı sa...
        Samsun'da yol verme kavgasında tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı sa...
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal'dan İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz'a...
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal'dan İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz'a...
        Samsun'da uyuşturucu suçundan 12 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari yakal...
        Samsun'da uyuşturucu suçundan 12 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari yakal...
        Samsun'da birçok suçtan aranan firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da birçok suçtan aranan firari hükümlü yakalandı