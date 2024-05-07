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        Samsun'da İŞKUR istihdam garantili işbaşı protokolü imzaladı

        Samsun'da, İŞKUR istihdam garantili işbaşı eğitim programı protokolü imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 16:39 Güncelleme: 07.05.2024 - 16:39
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        Samsun'da İŞKUR istihdam garantili işbaşı protokolü imzaladı
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        Samsun'da, İŞKUR istihdam garantili işbaşı eğitim programı protokolü imzaladı.

        İŞKUR İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, özel bir şirketle çağrı merkezi hizmetleri mesleğinde 60 kişilik işbaşı eğitim programı imzalandığı, 5 kişinin bu kapsamda istihdam edileceği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İŞKUR İl Müdürü Gökhan Dürümlü, "İstihdam politikaları doğrultusunda gerçekleşen bu protokol, işsizlikle mücadelede önemli bir adımı temsil etmektedir. İŞKUR, iş arayanlara iş deneyimi kazandırarak onları sektörel ihtiyaçlara uygun hale getirme misyonuyla sektördeki işverenlerle iş birliği yapmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

        Dürümlü, programın tamamlanmasıyla katılımcıların sektörde kendilerine daha iyi yer edinebileceğini, iş hayatına hazır olacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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