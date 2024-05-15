Samsunspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen idmana ısınma koşusu ile başlayan futbolcular, daha sonra pas çalışması yaptı.

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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