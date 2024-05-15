Samsun'da bisiklet turu düzenlendi

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Samsun Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapılan etkinlikte bisikletçiler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Bandırma Vapuru'ndan karaya çıktığı Tütün İskelesi önünde toplandı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın startı ile başlayan bisiklet turu, Bandırma Gemi-Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ne kadar sürdü.

Ellerinde Türk bayraklarıyla bisiklet turuna katılan vatandaşlar, yaklaşık 8 kilometre pedal çevirdi.