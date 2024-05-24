Samsunspor, yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak

Sakatlığı bulunan Lubomir Satka, VavaCars Fatih Karagümrük maçının kadrosunda yer almazken, hafif sakatlığı olan Alim Öztürk'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.

Kırmızı-beyazlı takımdan ayrılma kararı alan Alman teknik direktör Markus Gisdol da bu maçta son kez takımın başında sahaya çıkacak.

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

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