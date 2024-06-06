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        Samsun'da öğretmenler tiyatro oyunu sahneledi

        Samsun'da öğretmenler "Türkmen Düğünü" oyununu sanatseverlerle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 23:06 Güncelleme: 06.06.2024 - 23:06
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        Samsun'da öğretmenler tiyatro oyunu sahneledi
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        Samsun'da öğretmenler "Türkmen Düğünü" oyununu sanatseverlerle buluşturdu.

        Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ingilizce öğretmeni Derya Keleş Korkmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği "Türkmen Düğünü" oyunu, farklı branşlardaki 28 öğretmen tarafından Samsun Müzesi Konferans Salonu'nda sahnelendi.

        Öğretmenlerin sergilediği performans katılımcılar tarafından beğeni gördü.

        Derya Keleş Korkmaz, AA muhabirine, öğretmenlerden oluşturdukları ekiple iki aydır yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Öğretmenleri iki grupa ayırdıklarını ve dün de aynı oyunu sahnelediklerini belirten Korkmaz, "Hayatlarında hiç tiyatro deneyimi olmamış, öğretmenlerden oluşan bir ekiple çalıştık. Herkes büyük bir coşkuyla, heyecanla işe girdi. Oyun, Ali Yürük'ün 'Türkmen Düğünü' oyunu. Bir düğün öyküsünü anlatılıyor. Sevdiğiyle kavuşan bir öykü." dedi.

        Oyunu, İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar da izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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