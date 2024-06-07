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        Öğrencilere Karadeniz'deki biyoçeşitlilik gösterildi

        Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğünce Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında minik öğrencilere, Karadeniz'deki biyoçeşitlilik tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 17:22 Güncelleme: 07.06.2024 - 17:23
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        Öğrencilere Karadeniz'deki biyoçeşitlilik gösterildi
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        Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğünce Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında minik öğrencilere, Karadeniz'deki biyoçeşitlilik tanıtıldı.

        Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünce Yeşilyurt Demir Çelik İlkokulu öğrencilerine yönelik Canik Balıkçı Barınağı'nda, "Hepimizin bir dünyası var" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

        Bu kapsamda dalgıçlar, denizden kabuklu deniz canlılarını çıkartarak öğrencilere denizlerdeki biyoçeşitliliği anlattı.

        Ayrıca ağ, şişe, teneke, lastik gibi atık malzemeler de dalgıçlar eşliğinde çıkartılarak öğrenciler için sergilendi.

        Etkinliğe katılan Samsun Valisi Orhan Tavlı, çevrenin kirletilmemesi konusunda çocuklara tavsiyede bulunarak, "Mümkün oldukça atık üretmeyeceğiz. Atık üretirsek de bunları doğru şekilde imha edeceğiz. Denizimizi ne kadar sağlıklı tutarsak, deniz ürünleri de sağlıklı olur. Denize atılan plastik gibi atık malzemeler hem deniz kirliliğine yol açmaktadır hem de canlı sağlığına zararlıdır." dedi.

        Etkinliğe Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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