Öğrencilere Karadeniz'deki biyoçeşitlilik gösterildi

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğünce Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında minik öğrencilere, Karadeniz'deki biyoçeşitlilik tanıtıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünce Yeşilyurt Demir Çelik İlkokulu öğrencilerine yönelik Canik Balıkçı Barınağı'nda, "Hepimizin bir dünyası var" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Bu kapsamda dalgıçlar, denizden kabuklu deniz canlılarını çıkartarak öğrencilere denizlerdeki biyoçeşitliliği anlattı.

Ayrıca ağ, şişe, teneke, lastik gibi atık malzemeler de dalgıçlar eşliğinde çıkartılarak öğrenciler için sergilendi.