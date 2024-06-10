CANİKFEST'E TÜBİTAK'tan destek

Canik Belediyesinin hazırladığı Canik Bilim, Kültür ve Sanat Festivali (CANİKFEST) projesini TÜBİTAK, destekleme programına kabul etti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı yaptığı yazılı açıklamada, CANİKFEST'in TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Samsun’un Büyük Ölçekli Bilim Şenlikleri kategorisinde kabul edilen ilk ve tek projesi olma özelliğini taşıdığını söyledi.

CANİKFEST'in 17 ilçede gerçekleştirileceğini belirten Sandıkçı, "CANİKFEST'in ana hedefinin Türkiye'nin bilim ve teknolojide olan yetkinliğini artıracak olan nesillerin yetişmesine katkı sunmaktır. CANİKFEST projemizle ilçemizde başlattığımız bilim ve teknoloji serüvenine ulusal bir boyut kazandırdık. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'müzde, Milli Teknoloji Hamlesi’ne bilgi ve yetenekleriyle katkılar sunan nesilleri yetiştirirken, CANİKFEST vesilesiyle yerli ve milli teknoloji konusunda olan toplumsal farkındalığı daha da artırmış olacağız. Çocuklarımız ve gençlerimiz CANİKFEST projesiyle, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde, TEKNOCANİK Model Roket Eğitimi’nde ve Canik Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfları’nda öğrendikleri bilgilere yenilerini ekleme fırsatı yakalayacaklar. Samsun'da milli teknoloji hamlesi hedefleri doğrultusunda önemli çalışmalarımıza imza atacağımız projemize verdikleri katkı ve destekleri için TÜBİTAK Başkanımız Hasan Mandal'a teşekkür ediyorum." dedi.