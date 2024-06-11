Samsun'da kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı

Cengiz ve Muhsin Gelmiş kardeşler, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Yaşar Yılmaz ile Cengiz ve Muhsin Gelmiş kardeşler, ilçede salı günleri kurulan giysi pazarında Yılmaz'a ait tezgahın önünde tartışmaya başladı.

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