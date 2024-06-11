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        Samsun'da kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı

        Samsun'un Havza ilçesinde çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 21:13 Güncelleme: 11.06.2024 - 21:13
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        Samsun'da kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı
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        Samsun'un Havza ilçesinde çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Yaşar Yılmaz ile Cengiz ve Muhsin Gelmiş kardeşler, ilçede salı günleri kurulan giysi pazarında Yılmaz'a ait tezgahın önünde tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı.

        Kavgada Yılmaz, Cengiz ve Muhsin Gelmiş yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Cengiz ve Muhsin Gelmiş kardeşler, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Havza İlçe Emniyet Müdürlüğünce olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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