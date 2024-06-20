Şarkıcı Ali Kınık, Asarcık Yaz Festivali'nde sahne aldı

Konsere Asarcık Kaymakamı Hakan Köksal, Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Gökhan Yaşar da katıldı.

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