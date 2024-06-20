Şarkıcı Ali Kınık, Asarcık Yaz Festivali'nde sahne aldı
Samsun'un Asarcık ilçesinde düzenlenen "Yaz Festivali"nde Ali Kınık ve yöresel sanatçılar sahne aldı.
Samsun'un Asarcık ilçesinde düzenlenen "Yaz Festivali"nde Ali Kınık ve yöresel sanatçılar sahne aldı.
Asarcık Belediyesince ilçe meydanında düzenlenen festival kapsamında düzenlenen konserde Ali Kınık, Çankırılı Makbule ve Osman Öztekin şarkılarını seslendirdi.
Meydanı dolduran vatandaşlar, sanatçılara eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.
Konsere Asarcık Kaymakamı Hakan Köksal, Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Gökhan Yaşar da katıldı.
Etkinlik, sanatçılara plaket verilmesiyle sona erdi.
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