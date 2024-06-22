Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

        Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 10:59 Güncelleme: 22.06.2024 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Denizevleri Mahallesi mevkisindeki plajdan serinlemek için denize giren Enes A. (18), bir anda suda kayboldu.

        Vatandaşların ihbarıyla olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar sevk edildi.

        Cankurtaranlar tarafından sudan çıkartılan Enes A, ambulansla kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

        Atakent Mahallesi mevkisinde ise Yavuz Selim B. serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

        Cankurtaranlarca sudan çıkarılan Yavuz Selim B, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra götürüldüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi altına alındı.

        Enes A. ve Yavuz Selim B'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cani gaspçı, emekli polisi böyle öldürdü! Dehşet anı kamerada!
        Cani gaspçı, emekli polisi böyle öldürdü! Dehşet anı kamerada!
        Kapadokya'da faciadan dönüldü! Kayalıklara indi
        Kapadokya'da faciadan dönüldü! Kayalıklara indi
        A Milli Takım, Portekiz karşısında!
        A Milli Takım, Portekiz karşısında!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        420 futbol sahası büyüklüğünde alan yok oldu!
        420 futbol sahası büyüklüğünde alan yok oldu!
        Sabahları parmağınızda bunu hissediyorsanız dikkat!
        Sabahları parmağınızda bunu hissediyorsanız dikkat!
        Bayern Münih yolunda!
        Bayern Münih yolunda!
        Cevap yok gönderme var
        Cevap yok gönderme var
        İlk 7 günde yürek yakan bilanço! Can kaybı artıyor!
        İlk 7 günde yürek yakan bilanço! Can kaybı artıyor!
        1 bölge ve 2 kent için sağanak uyarısı! İllerimizde hava durumu!
        1 bölge ve 2 kent için sağanak uyarısı! İllerimizde hava durumu!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Ağırlığının 10 katını itekleyebiliyor! Devlet korumasındaki böcek!
        Ağırlığının 10 katını itekleyebiliyor! Devlet korumasındaki böcek!
        Fatih Terim'den Arda Güler sözleri
        Fatih Terim'den Arda Güler sözleri
        Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret!
        Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 12 ölü!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 12 ölü!
        Arazi kavgası 2 can aldı
        Arazi kavgası 2 can aldı
        Montella'dan Arda Güler açıklaması
        Montella'dan Arda Güler açıklaması
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        3 ilde denize girmek yasak, 1 ilde uyarı
        3 ilde denize girmek yasak, 1 ilde uyarı

        Benzer Haberler

        Samsun'da polis uyuşturucuyla mücadelede çalışmalarını sürdürüyor
        Samsun'da polis uyuşturucuyla mücadelede çalışmalarını sürdürüyor
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Samsun'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü
        Samsun'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü
        Samsun Valiliğinden olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyar...
        Samsun Valiliğinden olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyar...
        Samsun'da aracında ruhsatsız silah bulunan zanlı yakalandı
        Samsun'da aracında ruhsatsız silah bulunan zanlı yakalandı
        Samsun'da yorgun merminin isabet ettiği kadın yaralandı
        Samsun'da yorgun merminin isabet ettiği kadın yaralandı