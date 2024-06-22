Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

Atakent Mahallesi mevkisinde ise Yavuz Selim B. serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar sevk edildi.

Denizevleri Mahallesi mevkisindeki plajdan serinlemek için denize giren Enes A. (18), bir anda suda kayboldu.

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