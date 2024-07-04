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        Samsun Tarım ve Orman Müdürü Sağlam'dan çiftçilere anız yangını uyarısı

        Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, pek çok zarara neden olması nedeniyle çiftçilere anız yakmamaları uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 13:15 Güncelleme: 04.07.2024 - 13:15
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        Samsun Tarım ve Orman Müdürü Sağlam'dan çiftçilere anız yangını uyarısı
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        Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, pek çok zarara neden olması nedeniyle çiftçilere anız yakmamaları uyarısında bulundu.

        Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, toprağa ve çevreye zarar veren anız yangınlarına dikkati çekti.

        Tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısının ve çevrenin korunarak, doğal dengede verimliliğinin sürdürülebilirliği için gerekli önlemleri almanın başlıca görevleri olduğunu vurgulayan Sağlam, "Hububat tarımında hasadı takiben toprağın yapısına ve çevreye vereceği zarar göz önüne alınarak anız yakılmasının önlenmesi için denetimlerimizi sürdürmekte ve tedbirler almaktayız. İl müdürlüğümüz ekipleri tarafından 2024 yılında anız yakılmasını önleme ile ilgili çalışmalarımız yıl boyunca sürdürülmekte. Yaptığımız çiftçi eğitimi programlarında geniş şekilde anız yangınlarına yer verilmekte, zararları etraflıca anlatılmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Anız toprağa karıştırıldığında ayrışarak, "humus" adı verilen ve toprağın verim gücünü artıran maddenin meydana geldiğini anlatan Sağlam, şunları kaydetti:

        "Ayrışma sırasında anızın yapısında bulunan, bitkiye yarayışlı bitki besin maddeleri toprağa geçerek toprağın verim gücünü artırır. Çiftçilerimiz bir an önce toprağın hazır hale gelmesi ve mazot tüketimini azaltmak için bilinçsizce anız yakma yoluna gitmektedir. Anız yakılması, tarım alanlarına birçok zarar vermektedir. Ekolojik denge bozulur, orman yangınlarına sebep olur, hava kirliliğini artırır, arazideki enerji iletim ve haberleşme hatları zarar görür, topraktaki organik madde miktarı azalır, toprakta su ve rüzgar erozyonuna sebep olur ve en önemlisi toprak verimliliğini azaltır."

        Sağlam, anız yakmanın hukuki boyutuna da değinerek, anız yakanlara dekar başına 386,79 lira idari para cezası verildiği, bunun orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda cezanın beş kat artırıldığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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