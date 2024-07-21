Samsun'da dereye giren kişi boğuldu

Abdal Deresi'nin Karadeniz'e döküldüğü Costal Sahili mevkisinde suya giren İlker Konaçoğlu (29) bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar arama kurtarma çalışması başlattı.

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