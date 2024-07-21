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        Samsun'da dereye giren kişi boğuldu

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde dereye giren kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 23:48 Güncelleme: 21.07.2024 - 23:48
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        Samsun'da dereye giren kişi boğuldu
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde dereye giren kişi boğuldu.

        Abdal Deresi'nin Karadeniz'e döküldüğü Costal Sahili mevkisinde suya giren İlker Konaçoğlu (29) bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar arama kurtarma çalışması başlattı.

        Arama kurtarma çalışması sonucu sudan çıkarılan Konaçoğlu'na 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

        Konaçoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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