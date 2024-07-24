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        Yapay zeka desteği ile trafikteki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor

        VEYSEL ALTUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) hazırlanan "Kara Yolu Trafiğinde Şerit İhlallerinin Azaltılmasına Yönelik Bir Çözümün Geliştirilmesi" projesi ile sürücülerin bilinçlendirilmesi ve trafiğin yoğun olduğu yerlerde çözüm üretilmesi amaçlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 11:11 Güncelleme: 24.07.2024 - 11:11
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        Yapay zeka desteği ile trafikteki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor
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        VEYSEL ALTUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) hazırlanan "Kara Yolu Trafiğinde Şerit İhlallerinin Azaltılmasına Yönelik Bir Çözümün Geliştirilmesi" projesi ile sürücülerin bilinçlendirilmesi ve trafiğin yoğun olduğu yerlerde çözüm üretilmesi amaçlanıyor.

        OMÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ufuk Kırbaş başkanlığında, yüksek lisans öğrencisi Akif Akbulut tarafından oluşturulan proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmeye değer görüldü.

        TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamına alınan projede, trafik yoğunluğunun yaşandığı virajlarda şerit ihlali yapan sürücüleri bilinçlendirmek ve yapay zeka desteğiyle geliştirilen sistemle trafik yoğunluğunun azaltılması için çözüm önerileri sunuluyor.

        Araştırmada yapay zeka teknikleri de kullanılarak sürücülerin kurallara riayet etme tutumlarının arttırılmasının, yolların kapasitesinin arttırılmasındaki etki seviyeleri belirlenecek.

        Kırbaş, AA muhabirine, projenin çıkış amacının, hali hazırda bulunan kara yollarının sağladığı kapasitenin bütününü kullanabilmek olduğunu söyledi.

        Kara yollarında viraj ve kavşak gibi yerlerde sürücüler manevra sırasında şerit ihlali yaptıklarından dolayı yolun tam kapasitesinde kullanılamadığını söyleyen Kırbaş, "OMÜ Kurupelit Kampüsü'ndeki ana koridor yol ağı üzerinde, iki tane viraj kesiminde bu değerlendirmeyi yapabileceğimizi düşündük. İki viraj üzerine çalışmayla alakalı veri tabanı oluşturma altyapısını kurduk. Buna ilişkin olarak trafiğin mevcut görüntüsünü elde edebileceğimiz kameraları edindik. Görüntüleri kalibre ettik ve bu kamera görüntülerinden elde ettiğimiz verileri de yapay zeka destekli bir yazılım geliştirerek analiz yapan bir program ürettik." diye konuştu.

        Kırbaş, projelerinin OMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından da desteklendiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Bundan sonraki aşamada 2024-2025 güz ve bahar dönemleri içerisinde belirlediğimiz, tespit ettiğimiz noktalardan görüntü kayıtlarımızı alacağız. Bu görüntü kayıtlarımızı yapay zeka destekli geliştirdiğimiz analiz programı ile analiz edip, akabinde sahada gördüğümüz veriyi gözlemleyebileceğimiz, tam olarak yansıtabileceğimiz bir bilgisayar simülasyon programı üzerinde çalışabilir hale getireceğiz. Bilgisayar simülasyon yazılımının bize sağladığı avantajla da bütünüyle istediğimiz analizlerin hepsini yapıp sonuçlarını elde edebilir duruma taşıyacağız. Elde ettiğimiz sonuçları sahada doğrulamasını yapacağız. Projeden kazanım olarak kara yollarının yüzde yüz verimle kullanılabilir, tam anlamıyla trafik problemlerinin azaltılmasına altlık teşkil edecek akıllı bir ulaşım sistemi veri tabanını üretmeye hazır hale taşıyacağız."

        Proje pratiğe geçtiğinde sürücülere daha doğru sürüş yapabilme alışkanlığı kazandırmaya yönelik bir altyapı oluşturmuş olacaklarını söyleyen Kırbaş, "Sürücüler kurallara daha uygun bir şekilde araç kullanarak yol altyapısını daha verimli bir şekilde kullanmamıza olanak tanıyacak. Netice itibariyle trafikte dikkat dağınıklığı, kafa karışıklığı, özellikle telefon kullanılması gibi durumlarda sürücülerin yaşadığı anlık olarak sorunların önüne geçebilecek bir altyapıyı da oluşturmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

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