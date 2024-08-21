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        Samsun'da tartıştığı karısını bıçakla yaralayan zanlı yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 14:03 Güncelleme: 21.08.2024 - 14:03
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        Samsun'da tartıştığı karısını bıçakla yaralayan zanlı yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Selahiye Mahallesi'nde Özge E. (33) ile boşanma aşamasındaki eşi G.E. (44) arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın ardından G.E, Özge E'yi bıçakla yaraladı.

        Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaçan şüpheli ise suç aletiyle polis ekiplerince yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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