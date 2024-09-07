GÜNCELLEME - Samsun'da 6 kişilik aile denizde boğulma tehlikesi geçirdi

Kahramanmaraş'tan Samsun'a çocuklarını fen lisesine kaydettirmek için gelen 6 kişilik aile, serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

Baba Mustafa ve anne Emine Ak ile çocukları Alper, Sena, Kutay ve Efkan Ak, Atakum ilçesi Türk-İş mevkiinden serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren aileyi gören çevredekiler durumu yetkililere bildirip yardıma koştu.

İhbar üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaranları, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Çocuklardan 3'ü vatandaşlarca kısa sürede sudan çıkartılıp kurtarıldı. Baba Mustafa, anne Emine ve çocukları Alper Ak ise cankurtaranlarca denizden bilinci kapalı olarak kıyıya çıkarıldı. Boğulma tehlikesi geçiren 6 kişilik aile, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Ailenin, Kahramanmaraş'tan çocuklarını Samsun'daki Aziz Atik Fen Lisesi'ne kaydettirmek için kente geldiği öğrenildi. - Sessiz yürüyüş için geldikleri sahilde ailenin yardımına koştular