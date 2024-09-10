Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 21:26 Güncelleme: 10.09.2024 - 21:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasına göre Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve sonuçlandırma çalıştı.

        Antrenmana ülkelerinin milli takım kampında bulunan Marius Mouandilmadji, Lubomir Satka, Angelo Gomes Nanu, Kingsley Schindler ve Oliver Ntcham katılmadı.

        Karadeniz ekibi, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Jose Mourinho, HT Spor'da!
        Jose Mourinho, HT Spor'da!
        HT SPOR yayın hayatına başladı
        HT SPOR yayın hayatına başladı
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Galatasaray transferi bitiyor!
        Galatasaray transferi bitiyor!
        Düello bu gece
        Düello bu gece
        'Deha'daki karakterini anlattı
        'Deha'daki karakterini anlattı
        Haraç çetesi önce el bombası attı sonra çelenk yolladı!
        Haraç çetesi önce el bombası attı sonra çelenk yolladı!
        Covid-19 sürecindeki sokağa çıkma yasakları genç kızların beyinlerini daha fazla yaşlandırmış
        Covid-19 sürecindeki sokağa çıkma yasakları genç kızların beyinlerini daha fazla yaşlandırmış
        Konya'da iki kadına bıçaklı saldırı!
        Konya'da iki kadına bıçaklı saldırı!
        Blinken'dan "Ayşenur Ezgi Eygi" açıklaması
        Blinken'dan "Ayşenur Ezgi Eygi" açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD'de kritik eyaletlerde durum ne?
        ABD'de kritik eyaletlerde durum ne?
        Vücut ısısını yükseltmeye yarayan yiyecekler
        Vücut ısısını yükseltmeye yarayan yiyecekler
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        İki bakandan Narin açıklaması
        İki bakandan Narin açıklaması
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"

        Benzer Haberler

        Samsun'da, seyir halindeki otomobil alev aldı
        Samsun'da, seyir halindeki otomobil alev aldı
        Samsun'da "Önlenebilir Bulaşıcı Hastalıklar Paneli" düzenlendi
        Samsun'da "Önlenebilir Bulaşıcı Hastalıklar Paneli" düzenlendi
        Samsun'da silahla yaralamayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı
        Samsun'da silahla yaralamayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı
        Samsun'da su kuyusu kazısında göçük; 2 ölü (4)
        Samsun'da su kuyusu kazısında göçük; 2 ölü (4)
        Samsun'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Samsun'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME 2 - Samsun'da kuyu açarken toprak altında kalan 2 kişi öldü
        GÜNCELLEME 2 - Samsun'da kuyu açarken toprak altında kalan 2 kişi öldü