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        Samsun'da genç çiftlerin gelinlik ve damatlığı ile düğün salonu belediyeden

        İLYAS GÜN - Samsun'da ekonomik zorluk yaşayan genç çiftlerin gelinlik ve damatlık ile düğün salonu, pasta ve ikram masraflarını Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle İlkadım Belediyesi üstleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 13:00 Güncelleme: 11.09.2024 - 13:06
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        Samsun'da genç çiftlerin gelinlik ve damatlığı ile düğün salonu belediyeden
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        İLYAS GÜN - Samsun'da ekonomik zorluk yaşayan genç çiftlerin gelinlik ve damatlık ile düğün salonu, pasta ve ikram masraflarını Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle İlkadım Belediyesi üstleniyor.

        İlkadım Belediyesi, düşük gelirli ailelerin çocuklarının düğünlerini yapabilmeleri için düğün salonlarını ücretsiz olarak hizmetlerine sunuyor.

        Samsun Büyükşehir Belediyesinin de gelinlik ve damatlıklarını temin ettiği genç çiftler, düğünlerini yaparak dünyaevine girmenin mutluluğunu yaşıyor.

        İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, AA muhabirine, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını söyledi.

        Dar gelirli ailelerin çocuklarını ücretsiz evlendirmek istediklerini belirten Kurnaz, "Bu çiftlerimiz gelinlik, damatlık, pasta, orkestra, ikram gibi hiçbir konuda ödeme yapmadan düğünlerini yapıyor. Büyükşehir Belediyemiz de bize destek oluyor, gelinlik ve damatlığı temin ediyor. İlkadım ilçesinde göreve gelir gelmez bu projeyi başlattık. İstiyoruz ki bu gençlerimizin yuvasına katkı olsun." dedi.

        Ailenin kutsal bir kurum olduğunu ifade eden Kurnaz, "Maalesef düğün yapmak zordur. Düğün aşamasına gelindiğinde tüm imkanlar tükenir. Son paramızı kuyumcuda bırakırız ve 'Eyvah, düğünü nasıl yapacağız' deriz. İşte bu noktada belediyemiz devreye giriyor. Bu kardeşlerimizin evliliğine katkı veriyoruz. 5 yıl boyunca bu hizmeti vatandaşlarımıza vereceğiz." diye konuştu.

        Belediyenin desteğiyle Yeşilkent düğün salonunda yapılan düğünle yaşamını Sedef Kuruali ile birleştiren Uğur Kaan Kuruali ise belediyenin tüm imkanlarını kendileri için seferber ettiğini dile getirerek, katkılarından dolayı İlkadım Belediyesine teşekkür etti.

        Sedef Kuruali ise düğün yapmanın kolay olmadığını vurgulayarak, "Belediyemiz hepsini karşıladı. Evimizi dizdik, farklı masrafları karşıladık, artık düğün yapacak paramız kalmamıştı. Kendi düğünümüzü kendimiz yapmaya kalksak, belki birkaç sene daha ertelemek zorunda kalacaktık. Belediyemiz sayesinde düğünümüzü erken yaptık." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

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