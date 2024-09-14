Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Yeni19 Mayıs
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Serkan Çimen, Mehmet Akıncık
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Benasser, Muja (Dk. 63 Schindler), Ntcham (Dk. 86 Tait), Holse (Dk. 76 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç (Dk. 63 Laura), Dimata (Dk. 63 Moundilmadji)
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Güilherme, Bazoer, Adil Demirbağ, Boranijasevic, Ufuk Akyol, Jevtovic (Dk. 87 Uğurcan Yazğılı), Pedrinho (Dk. 80 Oğulcan Ülgün), Aleksic (Dk. 73 Keyta), Ndao (Dk. 87 Damjanovic), Umut Nayir (Dk. 73 Kramer)
Gol: Dk. 30 Pedrinho (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 87 Boranijasevic, Dk. 90+6 Oğulcan Yazğılı (TÜMOSAN Konyaspor)
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