Ankara'da kırsalda okullara kar tatili!
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kırsal mahallelerde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Ocak Pazartesi okullar tatil ilan edildi. Diğer bölgelerde ise okullar açık olacak
Giriş: 11.01.2026 - 20:28 Güncelleme: 11.01.2026 - 20:34
Ankara Valiliği: Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kırsal mahallelerimizden yapılan taşımalı eğitime bir gün ara verilmesine Valiliğimizce karar verilmiş olup; bunun dışında, İlimiz genelinde eğitim-öğretim faaliyetine devam edilecektir.
