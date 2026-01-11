Habertürk
        Ankara'da kırsalda okullara kar tatili!

        Ankara'da kırsalda okullara kar tatili!

        Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kırsal mahallelerde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Ocak Pazartesi okullar tatil ilan edildi. Diğer bölgelerde ise okullar açık olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2026 - 20:28 Güncelleme: 11.01.2026 - 20:34
        Ankara'da kırsalda okullara kar tatili!
        Ankara Valiliği: Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kırsal mahallelerimizden yapılan taşımalı eğitime bir gün ara verilmesine Valiliğimizce karar verilmiş olup; bunun dışında, İlimiz genelinde eğitim-öğretim faaliyetine devam edilecektir.

