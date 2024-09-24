Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        35 yıl önce şehit olan polisin kabri ailesinin talebi üzerine taşındı

        Diyarbakır kırsalındaki çatışmada 35 yıl önce şehit olan ve memleketi Samsun'un Ladik ilçesinin kırsalına defnedilen polis memuru Mehmet Erçin ile babasının kabirleri ailenin talebi üzerine ilçe merkezine nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 15:48 Güncelleme: 24.09.2024 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        35 yıl önce şehit olan polisin kabri ailesinin talebi üzerine taşındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır kırsalındaki çatışmada 35 yıl önce şehit olan ve memleketi Samsun'un Ladik ilçesinin kırsalına defnedilen polis memuru Mehmet Erçin ile babasının kabirleri ailenin talebi üzerine ilçe merkezine nakledildi.

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki kırsalda teröristlerle çıkan çatışmada 1989 yılında şehit düşen polis memuru Mehmet Erçin'in cenazesi, babası Remzi Erçin'in mezarının olduğu Erenler Mezarlığı'na defnedildi.

        Yaklaşık yarım saatlik bir yolculukla ulaşılan mezarlığı daha sık ziyaret etmek isteyen aile, cenazelerin ilçe merkezine getirilmesi talebini Ladik Kaymakamlığına bildirdi.

        Kaymakamlık gözetiminde Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri şehidin ve babasının bulunduğu Erenler Mezarlığı'ndaki mezarları açtı.

        Cenazeler tekrar kefenlendikten sonra ilçe merkezindeki Namazgah Mezarlığı'na getirildi, burada okunan dualarla tekrar toprağa verildi.

        Şehidin kızı Rabia Koral, AA muhabirine, yolun ulaşılmaz ve dağlık olduğu için mezar ziyareti yapmakta güçlük çektiklerini söyledi.

        Annesi, halası ve amcasının çeşitli rahatsızlıkları bulunduğunu belirten Koral, "Hem dedemizi hem babamızı, aşağı indirme kararı aldık. Sağ olsun Belediye Başkanımız ve Kaymakamımız, Samsun Valiliğimiz, Emniyet Müdürlüğümüz bu konuda bize çok destek oldular." dedi.

        - "Acımız zor ama en azından ziyaretimiz kolay olacak"

        Toplum Sağlığı Merkezine babası ve dedesinin mezarının nakli için dilekçe verdiklerini aktaran Koral, şunları kaydetti:

        "Bir gün içerisinde de el birliğiyle sağ olsun bizi mağdur etmeden bütün işlemlerimizi hallettiler. Bugün de nakil işlemleriyle birlikte defini yaptık. İnşallah bundan sonra ziyaretlerimiz daha kolay olacak. Çocuklarıma en azından dedelerini gösterebileceğim artık. Hepimiz için daha kolay olacak. Acımız zor ama en azından ziyaretimiz kolay olacak. Amacımız rahatsız etmek değil en mantıklı olanı bu şekildeydi."

        Şehidin eşi 73 yaşındaki Fatma Erçin ise "Sağlık sorunlarımdan dolayı mezarlığa çıkamadığım için buraya taşımak zorunda kaldık. Artık devamlı ziyaret etmek istiyorum." ifadesini kullandı

        Şehidin ailesini defin sırasında Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ali Vedat Keleş, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü personeli yalnız bırakmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
        Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Heyecanlarını paylaştılar
        Heyecanlarını paylaştılar
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        "Bir ulusun başarısı"
        "Bir ulusun başarısı"
        "Borsa ve kripto vergileri gündemimizden düştü"
        "Borsa ve kripto vergileri gündemimizden düştü"
        Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
        Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
        Sayıştay'dan 'çifte harç' tespiti
        Sayıştay'dan 'çifte harç' tespiti
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Kadıköy fatihi Muslera!
        Kadıköy fatihi Muslera!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Salıpazarı'nda kahverengi kokarcayla mücadele bilgilendirme toplantısı yapı...
        Salıpazarı'nda kahverengi kokarcayla mücadele bilgilendirme toplantısı yapı...
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Kurye Sefa'nın öldüğü kazada ehliyetsiz sürücü için zorla getirme kararı
        Kurye Sefa'nın öldüğü kazada ehliyetsiz sürücü için zorla getirme kararı
        Samsun'da 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da kasten öldürme suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da kasten öldürme suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
        Küçük bir ilçede bocceyle tanıştı şimdi hedefi Avrupa şampiyonluğu
        Küçük bir ilçede bocceyle tanıştı şimdi hedefi Avrupa şampiyonluğu