35 yıl önce şehit olan polisin kabri ailesinin talebi üzerine taşındı

Diyarbakır kırsalındaki çatışmada 35 yıl önce şehit olan ve memleketi Samsun'un Ladik ilçesinin kırsalına defnedilen polis memuru Mehmet Erçin ile babasının kabirleri ailenin talebi üzerine ilçe merkezine nakledildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki kırsalda teröristlerle çıkan çatışmada 1989 yılında şehit düşen polis memuru Mehmet Erçin'in cenazesi, babası Remzi Erçin'in mezarının olduğu Erenler Mezarlığı'na defnedildi.

Yaklaşık yarım saatlik bir yolculukla ulaşılan mezarlığı daha sık ziyaret etmek isteyen aile, cenazelerin ilçe merkezine getirilmesi talebini Ladik Kaymakamlığına bildirdi.

Kaymakamlık gözetiminde Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri şehidin ve babasının bulunduğu Erenler Mezarlığı'ndaki mezarları açtı. Cenazeler tekrar kefenlendikten sonra ilçe merkezindeki Namazgah Mezarlığı'na getirildi, burada okunan dualarla tekrar toprağa verildi. Şehidin kızı Rabia Koral, AA muhabirine, yolun ulaşılmaz ve dağlık olduğu için mezar ziyareti yapmakta güçlük çektiklerini söyledi. Annesi, halası ve amcasının çeşitli rahatsızlıkları bulunduğunu belirten Koral, "Hem dedemizi hem babamızı, aşağı indirme kararı aldık. Sağ olsun Belediye Başkanımız ve Kaymakamımız, Samsun Valiliğimiz, Emniyet Müdürlüğümüz bu konuda bize çok destek oldular." dedi.

- "Acımız zor ama en azından ziyaretimiz kolay olacak" Toplum Sağlığı Merkezine babası ve dedesinin mezarının nakli için dilekçe verdiklerini aktaran Koral, şunları kaydetti: "Bir gün içerisinde de el birliğiyle sağ olsun bizi mağdur etmeden bütün işlemlerimizi hallettiler. Bugün de nakil işlemleriyle birlikte defini yaptık. İnşallah bundan sonra ziyaretlerimiz daha kolay olacak. Çocuklarıma en azından dedelerini gösterebileceğim artık. Hepimiz için daha kolay olacak. Acımız zor ama en azından ziyaretimiz kolay olacak. Amacımız rahatsız etmek değil en mantıklı olanı bu şekildeydi."